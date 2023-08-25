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В Индии не увидели роста зависимости страны от поставок нефти из России

Министр нефти и газа Индии Пури: мы не стали больше зависеть от российской нефти
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Индия не считает себя зависимой от поставок нефти из какой-либо страны, в том числе из России, заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.

«Индия не становится зависимой ни от одной страны», — сказал Пури, когда его спросили, не слишком ли зависима страна от Москвы в том, что касается поставок нефти. На вопрос, получала ли Индия скидки на российскую нефть, министр ответил утвердительно, отметив при этом, что «скидки поступали отовсюду».

Пури также сообщил, что Индия диверсифицировала источники поставок нефти, увеличив импорт из стран Ближнего Востока, таких как Ирак. «Раньше мы закупали у 27 поставщиков, а сегодня мы закупаем у 39 поставщиков», — рассказал он, уточнив, что страна закупает нефть в том числе в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

С января по май Россия экспортировала в Индию почти 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. В мае поставки из России составили 46% в нефтяном импорте Индии, это стало рекордным показателем. По итогам третьего квартала больше всего нефти Индия получит из России и Ближнего Востока, по 40–45% от всех поставок, ожидают аналитики S&P Global Commodity Insights.

В декабре прошлого года страны ЕС и «Большой семерки» ввели так называемый потолок цен на нефть из России, установив предельную закупочную цену для ресурса на уровне $60 за баррель. Одновременно с этим вступило в силу эмбарго на поставки сырой российской нефти в страны ЕС морским путем. В феврале 2023 года Евросоюз также ввел эмбарго и на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута), на которые приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России.

Также в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами потолок цен. По указу запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет должен действовать пять месяцев, с 1 февраля по 1 июля 2023 года, однако Путин в июне продлил его до конца года.

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