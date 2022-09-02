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В Кремле предсказали дестабилизацию рынков из-за потолка цен на нефть

Дмитрий Песков: российская нефть пойдет в страны, работающие на рыночных условиях
Дмитрий Песков назвал планы по введению предельной цены на российскую нефть абсурдными. Он пояснил, что в этом случае Россия переориентируется на альтернативные направления экспорта
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации нефтяных рынков, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что рынки, в особенности европейские, уже «лихорадит» на фоне введенных санкций. «Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за совершенно бешеные, неоправданные деньги СПГ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений», — отметил Песков.

При этом он добавил, что Москва просчитывает все варианты развития событий. «Можно с уверенностью говорить об одном — принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков», — подчеркнул представитель Кремля.

В ответ на вопрос, как Россия готовится к возможному введению предельной цены на нефть, Песков напомнил о недавнем заявлении вице-премьера Александра Новака. «Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному «потолку», не будут среди получателей российской нефти. Мы не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — пояснил он.

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

По словам Пескова, в этом случае нефть пойдет «в альтернативных направлениях в те страны, которые действуют на рыночных условиях». Он отметил, что таких стран «гораздо больше, чем прежних», но отказался озвучить их названия.

С помощью введения предельной цены на российскую нефть страны Запада намереваются лишить Россию сверхдоходов от экспорта сырья и нефтепродуктов, которые та получает из-за выросших цен, но при этом сохранить поставки.

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В пятницу пройдет онлайн-встреча министров финансов стран, входящих в G7, на которой, по данным Reuters, может быть достигнуто решение о согласовании меры. Ожидается, что министры опубликуют по итогам коммюнике, однако насколько детально в нем будут прописаны ограничения, пока не ясно.

Агентство также отмечало, что некоторые чиновники стран G7 считают необходимым привлечь к соблюдению потолка цен крупных импортеров, таких как Китай и Индия. Другие возражают, что эти страны и так выражали готовность покупать российскую нефть по более низкой цене, чем планируемый потолок.

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Песков цены на нефть поставки нефти
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