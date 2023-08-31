Украина пожаловалась на поставки Европе топлива из российской нефти

Призывы Киева ужесточить санкции в отношении российской нефти вряд ли найдут большую поддержку, отмечает Politico. Целью потолка цен, введенного G7, было в том числе поддержание функционирования нефтяных рынков, указывает издание

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Потоки дизеля, керосина и других видов топлива, сделанных из российской нефти, хлынули в Европу, и Киев призывает к ужесточению санкций против России, пишет Politico.

В интервью изданию советник президента Украины Олег Устенко призвал ЕС, Великобританию и США закрыть «лазейку», которая позволяет третьим странам, таким как Индия, Китай и Турция, перерабатывать сырую российскую нефть и в дальнейшем продавать сделанное из нее топливо без ограничений.

В конце прошлого года страны G7 согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью было оказать финансовое давление на Москву, но при этом позволить продолжать функционировать нефтяным рынкам, отмечает издание.

В результате такие страны, как Индия, скупают дешевую российскую нефть, а затем перерабатывают ее, говорится в статье. В мае импорт российской нефти Индией составил рекордные 69 млн барр., что более чем в два раза больше, чем годом ранее, и почти в десять раз больше, чем в мае 2021-го.

Одновременно резко выросли поставки индийского топлива в ЕС. Так, в июне Индия экспортировала в Евросоюз 5,1 млн барр. дизеля и 3,2 млн барр. авиакеросина по сравнению с 1,68 млн и 0,51 млн барр. соответственно в июне 2021-го.

Устенко выделил Индию, поскольку, по его словам, до начала военной операции ее импорт российской нефти был «очень незначительным» — «около 1% от импортируемой ими нефти». «Сейчас этот показатель находится на уровне почти 40%, что является действительно разительным изменением», — сказал советник президента Украины.

Он считает, что Запад должен поддержать запрет на поставки в страны G7 нефтепродуктов, созданных с использованием российской нефти, даже если они были переработаны в третьих странах. Киев также хочет заручиться поддержкой G7 для снижения предельной цены на российскую нефть до $30. На снижении лимита ранее настаивали Польша и страны Балтии, однако Греция выступила против, поскольку ее танкеры перевозят много российской нефти. По данным The Wall Street Journal, не хотят опускать потолок цен и США.

Идея Украины по дополнительным ограничениям в отношении российской нефти вряд ли найдет большую поддержку, по крайней мере сейчас, отмечает издание.

По словам Максимиллиана Хесса, научного сотрудника Института исследований внешней политики, переработка российской нефти третьими странами не столько провал западных мер, сколько их предназначение. «Часть стратегии Запада, как неоднократно заявляли США, заключается в поддержании притока российской нефти», – сказал эксперт, отметив, что это предполагает стремление добиться того, чтобы Россия меньше зарабатывала на экспорте.

Российские власти неоднократно критиковали западные санкции. Введение потолка цен, заявляли в Кремле, приведет к дестабилизации нефтяных рынков. Москва в ответ на лимит ввела запрет на поставки своей нефти странам и компаниям, которые его придерживаются.

В правительстве Индии заявляли, что не считают страну зависимой от поставок нефти из какой-либо страны, включая Россию. Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури подтверждал, что Индия получала скидку на российскую нефть. На пике она составляла $25–30 за баррель, но к июлю сократилась до $4 за баррель, писала The Times of India. Источники издания отмечали, что индийские покупатели могут вскоре совсем потерять скидку, если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым потолком Запада.

Расчеты за поставки нефти ведутся в индийских рупиях. В начале лета Bloomberg писал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно скапливается до $1 млрд в этой валюте, но их практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений.

На проблему указывал также экономист, бывший глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов. В колонке для РБК он предположил, что это в том числе стало одной из причин ослабления рубля этим летом. В Минэнерго с Задорновым не согласились, отметив, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки не носят системного характера.