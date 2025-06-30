Полиция сообщила об операции в редакции Sputnik в Азербайджане
Сотрудники полиции пришли в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку, сообщает местное издание Trend со ссылкой на МВД страны. В ведомстве уточнили, что в офисе издания проводится операция.
О том, что силовики «взяли под контроль» помещение, пишет также Qafqazinfo.
Бакинская редакция российского новостного агентства Sputnik, принадлежащего МИА «Россия сегодня», располагается на 4-м этаже здания на пр. Метбуат, 23М.
В конце февраля 2025 года МИД Азербайджана объявил о ликвидации представительства «Россия сегодня» в стране. Пресс-секретарь Айхан Гаджизаде заявил тогда, что агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента, напоминает издание Report.
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