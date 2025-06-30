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Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку

Тела азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых привезли в морг Клинического медицинского центра при Министерстве здравоохранения для осмотра в Баку, сообщило местное агентство Report.

В настоящее время в Баку ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.

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Фото:Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана

Ранее в июне силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана, среди которых были также братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». СК России сообщил, что фигуранты причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.

Позднее источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанные также причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году. Российские силовики подтвердили, что умерли два человека, по данным азербайджанской стороны, это были братья Сафаровы.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выразили решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы. В Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

СК России сообщил, что один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго устанавливаются.

Азербайджан решил самостоятельно провести еще одну экспертизу тел погибших в Екатеринбурге граждан страны, сообщила заместитель главного редактора газеты 525-ci qəzet Сейфаддина Гусейнли, чьи братья Гусейн и Зияддин Сафаровы погибли во время рейда.

Тела ранее доставили в международный аэропорт Гейдар Алиев.

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Полина Минаева
Азербайджан ФСБ Екатеринбург Баку
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