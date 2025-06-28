СК заявил о новых эпизодах в деле задержанных на Урале азербайджанцев

Ранее было известно, что азербайджанцев задержали в связи с делом об убийстве группой лиц 2001 года, теперь появились эпизоды убийства по найму и попытки такого убийства, они относятся к 2010 и 2011 годам. Подозреваемые скончались

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Свердловское управление СК расследует уголовное дело по нескольким преступлениям, совершенным этнической преступной группой, сообщило ведомство. E1.ru уточняет, что речь идет об азербайджанцах — их массовые задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили в СК.

Речь идет об эпизодах 2001, 2010 и 2011 годов, преступления были совершены в Екатеринбурге. Несколько подозреваемых признались в содеянном, задержанных попросят заключить под стражу. СК проверяет причастность фигурантов к другим противоправным действиям.

E1.ru писал, что в 2001 году был зарезан выходец из Азербайджана Юнис Пашаев, подозреваемые были задержаны — это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил их причастность к этому преступлению, а также указал, что Гусейн был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

При этом оба брата при задержании скончались, подтвердил собеседник РБК. Одному стало плохо с сердцем, у другого, как говорил источник E1.ru, «такая же ситуация».

МИД Азербайджана после гибели задержанных, а также, по утверждению ведомства, после ранения нескольких других призвал Россию привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии». В связи с этой ситуацией в центральный аппарат СК предоставят доклад, само расследование убийств и других эпизодов поставлено на контроль в центральном аппарате.