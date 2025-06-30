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Политика ,  
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Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить задержания азербайджанцев

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России проверить законность и обоснованность задержания подозреваемых в убийстве представителей азербайджанской диаспоры, во время которого погибли двое подозреваемых. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

Российский омбудсмен отправила в Генеральную прокуратуру просьбу «о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу». Москалькова отметила, что к ней обратилась омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

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Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Следственное управление по Свердловской области сообщило о разоблачении целой этнической преступной группы, участники которой причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. По данным Ura.ru и E1.ru, силовики в уральской столице задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом, в том числе с убийством жителя азербайджанского происхождения Юниса Пашаева. Основные подозреваемые — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий».

Уголовное дело возбуждено по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), его расследует четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Свердловской области. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.

МИД Азербайджана сообщил о вызове временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выражен решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

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Софья Полковникова
Азербайджан Татьяна Москалькова Екатеринбург
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