Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить задержания азербайджанцев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России проверить законность и обоснованность задержания подозреваемых в убийстве представителей азербайджанской диаспоры, во время которого погибли двое подозреваемых. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.
Российский омбудсмен отправила в Генеральную прокуратуру просьбу «о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу». Москалькова отметила, что к ней обратилась омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.
Следственное управление по Свердловской области сообщило о разоблачении целой этнической преступной группы, участники которой причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. По данным Ura.ru и E1.ru, силовики в уральской столице задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом, в том числе с убийством жителя азербайджанского происхождения Юниса Пашаева. Основные подозреваемые — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий».
Уголовное дело возбуждено по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), его расследует четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Свердловской области. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.
МИД Азербайджана сообщил о вызове временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выражен решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.
Читайте РБК в Telegram.
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов