Кремль объяснил «маниакальным упорством» сообщения о вмешательстве России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Из США с «маниакальным упорством» поступают заявления о влиянии Москвы на президентские выборы, Россия же при этом не вмешивается в чужие внутренние дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — сказал он.

Песков также отметил, что Кремль не будет выпускать заявление в поддержку посольства России в США, ранее назвавшего обвинения во «вмешательстве» мифом и потребовавшего от политиков «прекратить голословные обвинения». «Оно не нуждается в поддержке», — заявил он.

В преддверии очередных президентских выборов в США в 2020 году тема российского «вмешательства», обсуждаемая с момента избрания Дональда Трампа в 2016 году, вновь стала популярной в СМИ. Так, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия хочет содействовать переизбранию Трампа, а The Washington Post, напротив, заявила, что Москва планирует помочь его возможному сопернику Берни Сандерсу.



24 февраля из-за предполагаемого российского «вмешательства» в выборы сенаторы-демократы потребовали ввести санкции против Москвы и президента Владимира Путина. Посольство России назвало данные о вмешательстве «мифом».