WSJ узнала о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» россиян с талибами

В историю о «сговоре» российских военных с талибами поверили в ЦРУ, но ее не поддержали в АНБ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается электронной разведкой, категорически не согласно с информацией ЦРУ и других спецслужб о том, что Россия платила щедрые вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом, со ссылкой на собственные источники, пишет The Wall Street Journal.

«В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», — приводит издание мнение экспертов и бывших чиновников.

Издание приводит другой пример расхождений в оценках различных спецслужб. Когда в США расследовали обвинения по «сговору» Кремля со штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании, именно АНБ заняло взвешенную позицию, а ЦРУ и другие спецслужбы с уверенностью утверждали, что «сговор» был.

Никаких следов «сговора» ни расследование в палате представителей, ни расследование в сенате, ни расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не нашли.