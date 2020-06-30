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WSJ узнала о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» россиян с талибами

В историю о «сговоре» российских военных с талибами поверили в ЦРУ, но ее не поддержали в АНБ
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается электронной разведкой, категорически не согласно с информацией ЦРУ и других спецслужб о том, что Россия платила щедрые вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом, со ссылкой на собственные источники, пишет The Wall Street Journal.

«В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», — приводит издание мнение экспертов и бывших чиновников.

Издание приводит другой пример расхождений в оценках различных спецслужб. Когда в США расследовали обвинения по «сговору» Кремля со штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании, именно АНБ заняло взвешенную позицию, а ЦРУ и другие спецслужбы с уверенностью утверждали, что «сговор» был.

Никаких следов «сговора» ни расследование в палате представителей, ни расследование в сенате, ни расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не нашли.

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Ранее газета Washington Post, которая активно выступает против Трампа и поддерживает теорию его «сговора» с Россией, сообщила, что несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с Россией. По данным газеты, Москва предлагала вознаграждение талибам за охоту на военных США. При этом не уточняется, сколько именно человек погибли от якобы совместных действий боевиков и России.

Информация о смерти американских военных, как пишет издание, поступила в результате допросов афганских военнопленных в последние месяцы. После получения этих разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание, во время которого обсуждались возможные дипломатические или санкционные ответы Москве.

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Дональд Трамп

В Кремле назвали публикации о «сговоре» с талибами ложью. «В очередной раз можем выразить сожаление, что когда-то уважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать утки», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разведслужбы США признали эту информацию недостоверной.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: АНБ, ЦРУ, Афганистан, «Талибан»
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