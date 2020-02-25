В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020

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Сенаторы-демократы призвали государственного секретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России и российского президента Владимира Путина за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на копию письма, направленного в адрес главы Госдепа и руководителя Минфина.

Подписи под этим письмом, как отмечает портал, поставили лидер демократического меньшинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер (представляет штат Нью-Йорк), старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун (штат Огайо).

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