NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

Эти сведения, пишет газета, власти США расценили как доказательства того, что Россия тайно предлагала вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе американских военнослужащих.

Газета пишет, что перехваченная информация о трансферах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков, и поможет устранить разногласия между американскими спецслужбами.

Материал дополняется.