В Киеве заявили об иррациональном страхе Запада перед Россией

Советник главы офиса президента Украины назвал страх «плохой эмоцией, вводящей в ступор, когда нужно принимать антикризисные решения»

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк связал прозвучавшие предложения европейских и американских политиков остановить военные действия ценой потери территорий с «их иррациональным страхом перед Россией». Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, политическая элита Запада «хочет вернуться в довоенное время, не желая решать проблемы». Привыкшая «к определенному конформизму в ведении бизнеса с Россией», что позволяло «получать немалые доходы», она стремится восстановить «хоть какую-то возможность зарабатывать деньги» из боязни перестройки экономики, в том числе энергетического сектора, считает Подоляк.

«Страх — это плохая эмоция, вводящая в ступор, когда нужно принимать антикризисные решения», — заметил он.

Помимо того, продолжил Подоляк, Украина всегда была «вторичной» для Европы и должна была «по умолчанию с чем-то соглашаться». «А сейчас Украина не соглашается. Модель поведения [президента Владимира] Зеленского — это практически прямолинейное заявление о проблемах. И если поначалу это не было принято в европейской среде, то теперь Украина становится субъектом, формирующим другие правила в Европе. И это многих пугает», — резюмировал он.

Ранее Подоляк заявил, что «пророссийские лоббисты в Европе» предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы прекратить военные действия. «Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — указал он, исключив такое развитие событий.

В середине мая стало известно, что власти Италии подготовили план по мирному урегулированию на Украине. В частности, речь идет о прекращении огня на Украине и демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН, переговорах о вступлении страны в ЕС и отказе от присоединения к НАТО, двустороннем соглашении между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу, заключении многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. Затем должен последовать вывод российских войск с территории Украины. Предложения были переданы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также странам «Группы семи» (помимо Италии туда входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США).

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Позднее в российском МИДе сообщили, что «недавно получили» предложенный Италией план и изучают его. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что Москва не будет «хвататься» за любые предложения Запада по Украине.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США поддерживают любые усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, если их поддержат сами украинцы.

В то же время бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что Запад должен оказать влияние на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если тому придется пойти на уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова экс-госсекретаря США заметил, что Киссинджер словно находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене: тогда там было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

Москва и Киев приостановили переговоры о мирном урегулировании в середине мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Киев. Москва передала украинской стороне проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью», говорил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Российская сторона неоднократно критиковала ход переговоров с Украиной. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко, в частности, заявлял, что Украина «вышла практически из переговорного процесса, он не идет ни в каком виде». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что Киев «ведут и регулируют свободу маневра» США и Великобритания. При этом он не считает, что переговоры с Вашингтоном и Лондоном вместо Украины помогут.

Позднее президент России Владимир Путин в разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером указал на саботаж Киевом переговоров с Москвой.