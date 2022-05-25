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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба заявил об отсутствии у Киева условий для переговоров с Россией

Киеву «эмоционально болезненно» вести переговоры с Москвой, заявил глава МИДа, но выразил готовность Украины «контролировать эмоции», если это приведет к миру. Стороны приостановили переговоры в мае

У Киева нет предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, украинской стороне «эмоционально болезненно» вести переговоры с Россией, но Киев готов «контролировать эмоции», если это приведет к миру и поможет восстановить территориальную целостность государства. «У нас нет никаких предварительных условий», — сказал Кулеба.

В то же время, отметил глава МИДа, Украина не видит со стороны России стремления вести переговоры «добросовестно», а предъявление ультиматумов он назвал неприемлемым.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал условием для переговоров с Россией возвращение территорий. «Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — заявил он. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в ответ указал, что выдвижение Киевом требований для разблокировки переговорного процесса заставляет «сомневаться в искренности их желания найти мирное решение».

Москва и Киев приостановили переговоры в середине мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, замораживание процесса — это «инициатива Украины». Москва передала Киеву проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью». Россия со своей стороны не отказывается от разговора, заверил Мединский.

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Елена Чернышова
переговоры Дмитрий Кулеба Военная операция на Украине Россия Украина
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