Постпред США при ООН назвала условие поддержки плана Италии по Украине

В США заявили о поддержке любых усилий по мирному урегулированию ситуации в интересах народа Украины. Италия ранее предложила план, который включает в том числе переговоры о статусе Украины и соглашение по «спорным территориям»

США поддерживают любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, если из поддержит украинский народ. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос по поводу предложения по мирному урегулированию на Украине, которое глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал ООН.

«Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ», — сказала Томас-Гринфилд.

При этом постпред отметила, что не видела самого предложения, но знает о нем.

Газета La Repubblica 19 мая писала, что правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию на Украине.

План включает четыре этапа:

прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;

переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

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Cогласно плану за этим последует вывод российских войск с территории Украины.

Италия предлагает также создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана (полный список стран, которые могли бы в нее войти, пока не определен, но в их числе — Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль), и привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск.

Российский президент Владимир Путин называл среди необходимых условий «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».