Постпред США при ООН назвала условие поддержки плана Италии по Украине
США поддерживают любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, если из поддержит украинский народ. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос по поводу предложения по мирному урегулированию на Украине, которое глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал ООН.
«Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ», — сказала Томас-Гринфилд.
При этом постпред отметила, что не видела самого предложения, но знает о нем.
Газета La Repubblica 19 мая писала, что правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию на Украине.
План включает четыре этапа:
- прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;
- переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;
- двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.
Cогласно плану за этим последует вывод российских войск с территории Украины.
Италия предлагает также создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана (полный список стран, которые могли бы в нее войти, пока не определен, но в их числе — Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль), и привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск.
Российский президент Владимир Путин называл среди необходимых условий «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».