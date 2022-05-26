Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России

Бывший госсекретарь США предложил Западу повлиять на Киев для возобновления мирных переговоров, даже если Украине придется пойти на уступки. Зеленский нашел в этой идее отсылку к передаче Судетской области Германии в 1938 году

Генри Киссинджер (Фото: Christoph Soeder / DPA)

Слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины в конфликте в Россией напоминают о событиях, случившихся в канун Второй мировой войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал западные страны повлиять на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Украине при этом придется пойти на уступки. Он отметил также, что Запад должен прекратить попытки нанести поражение России на Украине, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, неотъемлемой частью которой является Россия.

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря. 27 мая 2022 ему исполнится 99 лет.

Зеленский в своем обращении описал негативные последствия военных действий на Украине и указал, что «Россия сделала все это в Европе». «Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он (цитата по УНИАН).

Украинский лидер добавил, что Киссинджер словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене. В то время там было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 мая заявил, что в Европе «поднимают голову пророссийские лоббисты». Они предлагают пойти на прекращение огня, заморозить конфликт и уступить часть территорий Украины ради мира.

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Подоляк указал, что Киев не будет участвовать в таких обсуждениях. Он подчеркнул, что текущие боевые действия должны закончиться за столом переговоров, а «заявления об уступках, сохранение лица или замораживание конфликта» вряд ли будут этому способствовать.



Президент США Джо Байден в конце марта отмечал, что Украина сама будет решать, уступать или нет какие-либо территории России.

Спустя три месяца после начала спецоперации под контролем российских сил находятся часть Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, почти полностью — Луганская область и вся Херсонская область.