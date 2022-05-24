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Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой

По словам политика, если мирные переговоры не возобновятся в течение двух месяцев, то военные действия могут распространиться на весь европейский континент *
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph.

«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», — сказал Киссинджер.

По словам политика, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. Он отметил, что Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».

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Кроме того, выступая на форуме, бывший госсекретарь заявил, что идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении страны в «мост» между Востоком и Западом перестала существовать. «Восемь лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», — сказал он.

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Через четыре дня начались российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта, три первых раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии. Затем встречи продолжились в режиме видеоконференций.

Еще одна очная встреча по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Стамбуле 29 марта. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному договору, предусматривающие гарантии безопасности для Украины, их нераспространение на Крым и Донбасс и отказ страны от стремления вернуть эти территории силовым путем. Москва, в свою очередь, обещала снизить военную активность под Киевом и Черниговом.

Затем переговоры вновь продолжились по видеосвязи. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что процесс усложнился после событий в Буче, Мариуполе, Волновахе и Киевской области. 18 мая в российском МИДе заявили, что обсуждение мирного соглашения временно приостановили, так как украинская сторона «практически вышла из переговорного процесса».

24.02–24.05. Инфографика
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22 мая глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной и готова их продолжать, однако сейчас процесс заморожен по инициативе Киева. «Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. <...> Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — отмечал он.

Спустя два дня президент Украины Владимир Зеленский в интервью NHK заявил, что Киев начнет переговоры с Москвой только после возвращения территорий, контроль над которыми потерял после начала российской операции 24 февраля.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Генри Киссинджер США Военная операция на Украине переговоры
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