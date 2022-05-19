Власти Италии предложили план урегулирования конфликта на Украине
Правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию на Украине, сообщает La Repubblica со ссылкой на документ (выдержки из статьи приводят итальянская версия Huffington Post и портал Open Online). По данным газеты, глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо передал предложения Рима генсеку ООН Антониу Гутерришу.
План включает четыре этапа:
- прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;
- переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;
- двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.
По плану, за этим последует вывод российских войск с территории Украины.
По данным La Repubblica, предложения также передали представителям стран-членов «Группы семи» (помимо Италии, в объединение входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США).
Италия предлагает создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана (полный список стран, которые могли бы в нее войти, пока не определен, но в их числе — Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль) и привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.
С начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в очном и дистанционном формате. Самой эффективной стала встреча в Турции в конце марта. Тогда Украина предложила обеспечить ее безопасность странам из числа постоянных членов СБ ООН (при этом гарантии не будут работать в Крыму и на части территории Донбасса); взамен Киев должен принять нейтральный и безъядерный статус, а также отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения.
Однако с начала апреля российские власти несколько раз говорили, что переговоры зашли «в тупиковую ситуацию». 17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что между Киевом и Москвой нет переговоров, они не ведутся «ни в каком виде». Приостановку обсуждений подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: «После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет».
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск. Российский президент Владимир Путин в начале февраля называл среди необходимых условий «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».