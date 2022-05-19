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Власти Италии предложили план урегулирования конфликта на Украине Политика, 13:30
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Власти Италии предложили план урегулирования конфликта на Украине

План, который Италия передала генсеку ООН, включает четыре этапа, в том числе переговоры о статусе Украины, соглашение Москвы и Киева по «спорным территориям» Крыма и Донбасса и заключение соглашения о безопасности в Европе
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию на Украине, сообщает La Repubblica со ссылкой на документ (выдержки из статьи приводят итальянская версия Huffington Post и портал Open Online). По данным газеты, глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо передал предложения Рима генсеку ООН Антониу Гутерришу.

План включает четыре этапа:

  • прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;
  • переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;
  • двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
  • заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, за этим последует вывод российских войск с территории Украины.

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По данным La Repubblica, предложения также передали представителям стран-членов «Группы семи» (помимо Италии, в объединение входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США).

Италия предлагает создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана (полный список стран, которые могли бы в нее войти, пока не определен, но в их числе — Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль) и привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.

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С начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в очном и дистанционном формате. Самой эффективной стала встреча в Турции в конце марта. Тогда Украина предложила обеспечить ее безопасность странам из числа постоянных членов СБ ООН (при этом гарантии не будут работать в Крыму и на части территории Донбасса); взамен Киев должен принять нейтральный и безъядерный статус, а также отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения.

Однако с начала апреля российские власти несколько раз говорили, что переговоры зашли «в тупиковую ситуацию». 17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что между Киевом и Москвой нет переговоров, они не ведутся «ни в каком виде». Приостановку обсуждений подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: «После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет».

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня со стороны России и выводе войск. Российский президент Владимир Путин в начале февраля называл среди необходимых условий «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Украина Военная операция на Украине ООН Антониу Гутерриш Крым
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