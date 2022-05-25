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МИД заявил, что Россия не будет «хвататься» за любой план по Украине

Захарова заявила, что власти Италии, возможно, считают, что Россия «ухватится» за любое предложение по достижению мира на Украине, «каким бы абсурдным оно ни было». В этом случае они «ничего не понимают» о ситуации, добавила она
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не будет «хвататься» за любой мирный план, предложенный Западом по Украине. Об этом она сказала во время брифинга.

Захарова комментировала план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который подготовили власти Италии. «Я не знаю, чем была вызвана эта инициатива. Возможно, представители итальянской власти, которые занимались выработкой этого документа, или как они его называют, ориентируются на картинку, которую им постоянно демонстрируют их же СМИ или западные, находятся в диалоге с телевизором, я не могу сказать», — сказала она.

МИД Италии заявил о передаче плана урегулирования на Украине в ООН
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Жозеп Боррель (в центре)

По словам Захаровой, такое отношение не дает истинного представления о происходящем на Украине. «Возможно, они просто исходят из того, что российская сторона ухватится за любое западное предложение, каким бы абсурдным оно ни было. Но они в данном случае вообще тогда ничего в принципе не понимают о сложившейся ситуации», — предположила представитель министерства.

При этом она подчеркнула, что российский МИД не получил от итальянских властей сам документ и комментирует инициативу, основываясь на данных в СМИ.

О том, что Рим подготовил план урегулирования, газета La Repubblica сообщила 19 мая. По ее данным, его передал глава МИД Италии Луиджи ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. Позже в МИДе подтвердили это.

План предполагает четыре этапа: прекращение огня на Украине; переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление в ЕС, но неприсоединение к НАТО; соглашение по Крыму и Донбассу, по условиям которых эти регионы будут иметь полную автономию, но суверенитет над ними будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. Предложение Италии также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

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В Кремле утверждали, что не получали документ от Рима. Представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва приветствует участие всех, кто может поспособствовать мирному урегулированию на Украине.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Мария Захарова МИД Италии Украина Италия
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