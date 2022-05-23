МИД получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Комментарии относительно предложений Рима по урегулированию конфликта в Москве дадут после их изучения, сказали в МИДе. Инициатива Италии включала в себя демилитаризацию линии фронта и договор Украины и России по Крыму и Донбассу

Андрей Руденко (Фото: ТАСС)

Россия изучает предложенные властями Италии план действий для мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам заместить министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Мы его недавно получили, рассматриваем», — рассказал дипломат.

Руденко уточнил, что оценку инициативам Рима министерство даст после их изучения.

Итальянский МИД сообщил о передаче плана генсеку ООН Антониу Гутерришу в середине мая. Предлагаемые действия включают в себя перспективы урегулирования конфликта «за счет скоординированных действий на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса», — пояснил заместитель министра Манлио Ди Стефано.

По данным La Repubblica, план действий Рима заключается в четырех фазах:

обеспечение режима прекращения огня на Украине и процесс демилитаризации линии фронта под контролем наблюдателей ООН;

переговоры о статусе Украины, они должны предполагать присоединение страны к Евросоюзу, но отказ от членства в НАТО;

двусторонний договор между Киевом и Москвой по Донбассу и Крыму, согласно предложению Рима «спорные территории» получат полную автономию с правом самостоятельного обеспечения собственной безопасности, однако суверенитет над ними будет у Украины;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, в нем будут рассмотрены вопросы контроля над вооружениями и разоружением, меры для укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

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После этого, гласит план действий итальянских властей, российские войска должны покинуть территорию Украины. По данным La Repubblica, план Италии также направили представителям стран «Большой семерки» (G7: Италия, США, Германия, Япония, Великобритания, Канада, Франция).

Рим предложил сформировать международную группу, которая будет контролировать выполнение плана — полный список ее членов пока не определен, но в их числе США, Турция, Китай, Италия, Германия, Франция, Канада, Польша, Израиль и Канада. Кроме того, план предполагает привлечение к процессу наблюдения международные организации, в том числе — ООН и Евросоюз.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель поддерживает любые инициативы по прекращению огня, однако любые условия для этого должен предлагать Киев. «Мы выступаем за немедленное прекращение огня и полный вывод российских войск с территории Украины. Что касается условий, здесь решение за Украиной», — сказал он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что решение конфликта путем переговоров возможно лишь при условии «незамедлительного завершения боевых действий со стороны России и вывода военнослужащих» с Украины.