Путин заявил, что Украина устроила «саботаж» переговоров с Россией

Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Нехаммером. Они в том числе обсудили вопросы продовольственной безопасности. Президент отметил, что Украине «следует разминировать порты для прохода заблокированных судов»

Карл Нехаммер (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Украина саботировала переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, сообщает Кремль.

Как говорится в сообщении, Путин по просьбе Нехаммера оценил ситуацию «в контексте ведущейся» спецоперации и рассказал канцлеру о работе «по обеспечению безопасности судоходства» в Азовском и Черном морях. По этому вопросу президент обратил внимание канцлера на то, что Украине «следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов».

«Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Нехаммер также обсудили вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью. Российский президент, как и накануне в разговоре с премьером Италии Марио Драги, отметил, что на Россию «безосновательно» пытаются возложить ответственность за проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его словам, возникшие сложности связаны в том числе и с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Помимо этого, в разговоре с канцлером Путин «подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию».

Нехаммер, говоря о прошедших переговорах с российским президентом, заявил, что они были «очень интенсивными и серьезными», передает Kurier. Канцлер также заявил, что российский президент сообщил ему о готовности обсудить обмен пленными с Украиной. «Путин также заверил, что у Международного Красного Креста будет свободный доступ к [украинским] пленным, но также потребовал, чтобы этот доступ был предоставлен и к российским военнопленным на Украине», — сказал он.

Читайте на РБК Pro Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи

В российском МИДе 17 мая сообщили, что переговоры с Украиной приостановлены, поскольку она «практически вышла из переговорного процесса». Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский говорил, что Москва готова продолжать обсуждение, однако «мяч полностью» на стороне Киева. Именно по его инициативе было заморожено обсуждение, также Киев не ответил на переданные предложения по урегулированию, отметил он.

На Украине заявили, что предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией нет. В свою очередь президент Владимир Зеленский называл условием для начала переговоров возврат территорий, которые Киев утратил после 24 февраля. В российском МИДе, комментируя это заявление, сказали, что «вряд ли могут оценить его как конструктивное».