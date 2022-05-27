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Путин заявил, что Украина устроила «саботаж» переговоров с Россией

Путин заявил Нехаммеру, что Украина «саботировала» переговоры с Россией
Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Нехаммером. Они в том числе обсудили вопросы продовольственной безопасности. Президент отметил, что Украине «следует разминировать порты для прохода заблокированных судов»
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Украина саботировала переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, сообщает Кремль.

Как говорится в сообщении, Путин по просьбе Нехаммера оценил ситуацию «в контексте ведущейся» спецоперации и рассказал канцлеру о работе «по обеспечению безопасности судоходства» в Азовском и Черном морях. По этому вопросу президент обратил внимание канцлера на то, что Украине «следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов».

«Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», — сообщила пресс-служба Кремля.

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Путин и Нехаммер также обсудили вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью. Российский президент, как и накануне в разговоре с премьером Италии Марио Драги, отметил, что на Россию «безосновательно» пытаются возложить ответственность за проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его словам, возникшие сложности связаны в том числе и с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Помимо этого, в разговоре с канцлером Путин «подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию».

Нехаммер, говоря о прошедших переговорах с российским президентом, заявил, что они были «очень интенсивными и серьезными», передает Kurier. Канцлер также заявил, что российский президент сообщил ему о готовности обсудить обмен пленными с Украиной. «Путин также заверил, что у Международного Красного Креста будет свободный доступ к [украинским] пленным, но также потребовал, чтобы этот доступ был предоставлен и к российским военнопленным на Украине», — сказал он.

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В российском МИДе 17 мая сообщили, что переговоры с Украиной приостановлены, поскольку она «практически вышла из переговорного процесса». Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский говорил, что Москва готова продолжать обсуждение, однако «мяч полностью» на стороне Киева. Именно по его инициативе было заморожено обсуждение, также Киев не ответил на переданные предложения по урегулированию, отметил он.

На Украине заявили, что предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией нет. В свою очередь президент Владимир Зеленский называл условием для начала переговоров возврат территорий, которые Киев утратил после 24 февраля. В российском МИДе, комментируя это заявление, сказали, что «вряд ли могут оценить его как конструктивное».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Карл Нехаммер Австрия телефонный разговор
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