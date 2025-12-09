Путин заявил, что отвоеванные у Украины земли всегда были частью России
Донбасс исторически является территорией России, заявил президент Владимир Путин на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества.
«Эта территория — это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что эта земля всегда была частью России», — сказал Путин.
Он пообещал, что спецоперация достигнет своих целей и Россия доведет ее до логического завершения.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году. Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска из этих регионов.
Ранее президент заявил, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.
Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта остаются в разногласии по территориальному блоку, прежде всего по Донбассу, сообщил ранее Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что план США требует доработки и что «единого взгляда на Донбасс» у сторон нет. Киев также рассчитывает заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности с США и европейскими партнерами.
Поcле переговоров Путина в начале декабря с американской делегацией, которые не привели к компромиссному решению, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что главным спорным вопросом остаются 20% территории Донбасса, контролируемые Киевом.
