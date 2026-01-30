 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский заявил о невозможности встречи с Путиным в Москве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Украинский лидер заявил, что в ответ приглашает Путина в Киев, но усомнился, что встреча в таком формате реальна. Кремль обещал гарантировать безопасность Зеленскому в случае его согласия на приезд в Москву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, в ответ на такое приглашение он готов пригласить российского лидера в Киев.

«Я точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву», — заявил Зеленский.

В сентябре прошлого года в ходе визита в Китай Путин пригласил Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с ним его попросил американский коллега Дональд Трамп. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал тогда Путин.

Зеленский не исключил переноса новой встречи по Украине в Абу-Даби
Политика
Фото:Ryan Carter / Reuters

Украинский лидер в ответ заявил, что приглашение в Москву означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи, но отметил: то, что Россия «начала говорить про встречу, это уже неплохо».

В Кремле говорили, что президент допускает возможность переговоров с Зеленским, но считает, что любая такая встреча «должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

После переговоров России, Украины и США в ОАЭ на прошлой неделе издание Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что стороны приблизились к встрече Путина и Зеленского. Если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней могут последовать переговоры сторон в Москве или Киеве, не исключали собеседники. Переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Песков на вопрос, согласна ли российская сторона ехать на встречу с Зеленским, если он откажется приезжать Москву, ответил: «Эвентуальные рассуждения неуместны». Россия готова гарантировать безопасность украинскому лидеру в случае его согласия на переговоры с Путиным в Москве, сказал, в свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков.

Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Владимир Зеленский Владимир Путин встреча
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
