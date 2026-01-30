Зеленский заявил о невозможности встречи с Путиным в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, в ответ на такое приглашение он готов пригласить российского лидера в Киев.
«Я точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву», — заявил Зеленский.
В сентябре прошлого года в ходе визита в Китай Путин пригласил Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с ним его попросил американский коллега Дональд Трамп. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал тогда Путин.
Украинский лидер в ответ заявил, что приглашение в Москву означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи, но отметил: то, что Россия «начала говорить про встречу, это уже неплохо».
В Кремле говорили, что президент допускает возможность переговоров с Зеленским, но считает, что любая такая встреча «должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».
После переговоров России, Украины и США в ОАЭ на прошлой неделе издание Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что стороны приблизились к встрече Путина и Зеленского. Если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней могут последовать переговоры сторон в Москве или Киеве, не исключали собеседники. Переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне Песков на вопрос, согласна ли российская сторона ехать на встречу с Зеленским, если он откажется приезжать Москву, ответил: «Эвентуальные рассуждения неуместны». Россия готова гарантировать безопасность украинскому лидеру в случае его согласия на переговоры с Путиным в Москве, сказал, в свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков.
