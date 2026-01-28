 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине

Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Miami Gardens / Reuters)

Переговоры о завершении российско-украинского конфликта сосредоточены вокруг одной темы — «территориальных претензий по Донецку», сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Заседание транслирует NBC.

«Ведется активная работа, направленная на выяснение, можно ли согласовать позиции обеих сторон на этот счет. До сих пор это мост, который мы не пересекли. Насчет этого все еще пробел, но, по крайней мере, мы смогли сузить круг вопросов до одного центрального, и, вероятно, это будет очень сложно, но, тем не менее, работа над этим продолжается», — сказал госсекретарь.

Украине, пояснил Рубио, с политической точки зрения сложно «даже допустить мысль» о территориальных уступках.

Предстоящая встреча 1 февраля будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять участие, добавил он.

Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий
Политика
Марко Рубио

Следующая встреча в Абу-Даби пройдет 1 февраля, подтвердил Кремль. Ориентировочно, но пока исходим из этого», — отметил представитель президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Теги
Украина Марко Рубио США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 21:49
Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой Политика, 21:38
США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине Политика, 21:33
В турецком клубе сравнили российского новичка с Арьеном Роббеном Спорт, 21:25
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 21:15
Община англиканской церкви в Москве заявила о дестабилизации из-за рубежа Общество, 21:07
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии Политика, 20:56
ФИФА сообщила о рекордных тратах клубов на трансферы в 2025 году Спорт, 20:51
ВЦИОМ назвал политические предпочтения возбужденных и тревожных россиян Политика, 20:46
Тренер «Спартака» Жамнов пропустил игру с «Ладой» из-за рождения сына Спорт, 20:35
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT Политика, 20:29
В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА Политика, 20:14
В Думе обсудили введение штрафов за склонение к абортам Политика, 20:05