США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине

Марко Рубио (Фото: Miami Gardens / Reuters)

Переговоры о завершении российско-украинского конфликта сосредоточены вокруг одной темы — «территориальных претензий по Донецку», сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Заседание транслирует NBC.

«Ведется активная работа, направленная на выяснение, можно ли согласовать позиции обеих сторон на этот счет. До сих пор это мост, который мы не пересекли. Насчет этого все еще пробел, но, по крайней мере, мы смогли сузить круг вопросов до одного центрального, и, вероятно, это будет очень сложно, но, тем не менее, работа над этим продолжается», — сказал госсекретарь.

Украине, пояснил Рубио, с политической точки зрения сложно «даже допустить мысль» о территориальных уступках.

Предстоящая встреча 1 февраля будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но представители Вашингтона могут принять участие, добавил он.

Следующая встреча в Абу-Даби пройдет 1 февраля, подтвердил Кремль. Ориентировочно, но пока исходим из этого», — отметил представитель президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.