 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль напомнил о позиции России по приглашению Зеленского в Москву

Ушаков: Россия гарантирует Зеленскому безопасность на случай его визита в Москву
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Если Зеленский решится приехать в Москву на переговоры с Путиным, ему будет обеспечена безопасность, заявил Ушаков. Ранее в Вашингтоне и Киеве допускали, что лидеры могут лично обсудить территориальные вопросы
Владимир&nbsp;Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Россия готова гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его согласия на переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с Путиным несколько раз выступал с инициативой об организации встречи российского и украинского лидеров.

«Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил Ушаков.

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что после переговоров в ОАЭ стороны приблизились к встрече президентов России и Украины. По словам собеседника, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов встретиться с российским лидером, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС. Эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор не согласованными в рамках мирного процесса, добавил он.

Сибига рассказал, что при встрече могут обсудить Зеленский и Путин
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В сентябре прошлого года во время визита в Китай Путин пригласил Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с украинским лидером его попросил президент США Дональд Трамп. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — заявил тогда Путин. Сам Зеленский счел, что приглашение российского лидера означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. «Я думаю, когда вы не хотите встречи, вы приглашаете меня в Москву», — сказал украинский лидер.

В Кремле также подчеркивали, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского и что властью на Украине после истечения сроков его полномочий обладает только Верховная рада. Тем не менее российский лидер говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Юрий Ушаков Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Украина
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Сибига рассказал, что при встрече могут обсудить Зеленский и Путин
Политика
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка»
Политика
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43