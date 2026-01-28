Кремль напомнил о позиции России по приглашению Зеленского в Москву

Если Зеленский решится приехать в Москву на переговоры с Путиным, ему будет обеспечена безопасность, заявил Ушаков. Ранее в Вашингтоне и Киеве допускали, что лидеры могут лично обсудить территориальные вопросы

Владимир Зеленский (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Россия готова гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его согласия на переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с Путиным несколько раз выступал с инициативой об организации встречи российского и украинского лидеров.

«Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил Ушаков.

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что после переговоров в ОАЭ стороны приблизились к встрече президентов России и Украины. По словам собеседника, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов встретиться с российским лидером, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС. Эти две темы остаются самыми чувствительными и до сих пор не согласованными в рамках мирного процесса, добавил он.

В сентябре прошлого года во время визита в Китай Путин пригласил Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с украинским лидером его попросил президент США Дональд Трамп. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — заявил тогда Путин. Сам Зеленский счел, что приглашение российского лидера означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. «Я думаю, когда вы не хотите встречи, вы приглашаете меня в Москву», — сказал украинский лидер.

В Кремле также подчеркивали, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского и что властью на Украине после истечения сроков его полномочий обладает только Верховная рада. Тем не менее российский лидер говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.