WP узнала, что Киев стал требовать активы России после возвращения Трампа

Киев вновь стал добиваться от Запада использования активов России для финансирования поставок оружия. До того Белый дом заморозил оплату помощи Украине

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Киев с приходом к власти Трампа возобновил попытки добиться от Запада использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на нескольких чиновников.

Украинская сторона считает, что альтернативный источник финансирования поставок и восстановления Украины может заинтересовать администрацию нового президента США Дональда Трампа, поскольку он стремится сократить помощь другим государствам.

Тем не менее, маловероятно, что конфискация российских активов будет осуществлена без более широкой поддержки со стороны ЕС: такие страны, как Германия и Франция категорически против этого, поскольку считают, что такой шаг подорвет доверие к их финансовым системам, сказали WP чиновники. Однако подход может измениться, если обеспечение нового финансирования для Украины вызовет трудности, или если активы будут рассматриваться как фактор в переговорах об урегулировании, говорят источники.

Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокировано российских активов на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

25 января государственный секретарь США Марко Рубио в соответствии с указом Дональда Трампа выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней.

Была остановлена и помощь по линии USAID, по которой оказывалась прямая бюджетная поддержка украинскому правительству. WP писала, что США приостановили военную помощь Украине, а также прямую двустороннюю экономическую поддержку.

Как утверждает The Giardian, после приостановки программ помощи Украина «переживает шок». Украинский президент Владимир Зеленский, однако, заявил в тот же день, 25 января, что военная помощь Киеву со стороны США приостановлена не была.

Трамп в ходе предвыборной гонки говорил о планах прекратить военную помощь Киеву и начать переговорный процесс. Однако, как сообщила Financial Times в декабре, после избрания он решил продолжить поставки оружия Киеву.

В ноябре советники Трампа представили ему один из возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной. Один из его пунктов предусматривал, что Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, если тот начнет мирные переговоры. Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог говорил, что США рассматривают разные варианты использования доходов от замороженных российских активов, в том числе для покупки оружия для Украины.

Россия осуждает поддержку Украины, как военную, так и финансовую. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в Москве не ждут существенных перемен в конфликте после прихода новой администрации США. Предложения команды республиканца по Украине российскую сторону не устраивают, подчеркивал он.

Российские власти считают любые действия с активами Москвы воровством. Президент Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.