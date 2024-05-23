Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Имущество США в России может быть использовано для компенсации ущерба России и ЦБ от изъятия российского имущества в Америке, следует из указа президента Владимира Путина.

Российский обладатель прав на имущество, в случае конфискации его в США, вправе обратиться в суд с заявлением с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США.

В случае, если суд соглашается с заявлением, он запрашивает у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список имущества США в России.

Комиссия затем с «учетом принципа соразмерности» выявляет имущество США, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано в целях компенсации ущерба», говорится в указе.

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