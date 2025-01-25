 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет России

Сюжет
Военная операция на Украине
Поставки военной помощи Украине «принесут пользу американской оборонной промышленности», но вряд ли «решат проблему», заявил Кит Келлог. В Кремле называли заморозку российских активов воровством и обещали ответ
Кит Келлогг
Кит Келлогг (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов, в том числе для покупки оружия для Украины, заявил Fox News спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог.

«Мы неоднократно говорили о возможности использования российских активов для покупки американского оружия. Это одна часть пазла, которую надо обсудить, и это будет одним из вариантов, который предложат президенту», — сказал он.

По словам Келлога, поставки военной помощи Киеву «принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности». В то же время он усомнился, что такой подход «решит проблему», то есть поспособствует завершению боев.

Кремль не исключил судов из-за передачи Киеву $1 млрд за счет России
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокировано российских активов на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В конце октября 2024 года лидеры стран G7 согласовали детали предоставления Украине кредита на $50 млрд, который «будет обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, вытекающих из замороженных российских суверенных активов». Два месяца спустя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый транш от кредита со стороны США в размере $1 млрд.

В Кремле назвали эти действия незаконнными и противоречащими всем нормам. «И мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В прошлом году Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кит Келлогг Дональд Трамп США Украина российские активы оружие военная помощь
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Euroclear предостерегла, что России есть чем ответить на изъятие активов
Политика
Западные компании увидели возможности разморозки своих активов в России
Бизнес
В Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов Усманова
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет РоссииПолитика, 03:07
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из СШАПолитика, 02:47
Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансереПолитика, 02:24
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областьюПолитика, 02:08
Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентомПолитика, 01:54
FT узнала об «ужасном» разговоре Трампа с премьером Дании о ГренландииПолитика, 01:44
Во Франции предложили повысить цену билетов в Лувр для гостей не из ЕСОбщество, 01:16
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NISПолитика, 00:39
Politico узнало о приостановке помощи США Украине и другим странамПолитика, 00:34
Школы в США начали готовиться к иммиграционным рейдамПолитика, 00:19
Молдавия назвала требование к поставкам газа в ПриднестровьеПолитика, 00:11
Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»Спорт, 00:00
При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человекОбщество, 00:00
В ООН поддержали возможные переговоры Путина и ТрампаПолитика, 24 янв, 23:34