WP сообщила о приостановке американской военной помощи Украине
США приостановили военную помощь Украине, а также прямую двустороннюю экономическую поддержку, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена.
«Указ (президента США Дональда Трампа. — РБК), по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине», — говорится в материале.
Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника отмечает, что приостановка не повлияла на прямую бюджетную помощь США, которая в том числе идет на выплату заработных плат государственным служащим на Украине.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в соответствии с указом Трампа выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней.
Среди замороженных проектов Агентство США по международному развитию (USAID) — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей. С 24 февраля 2022 года размер помощи USAID превысил $30 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена, а ограничения касаются только гуманитарных программ.
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