Guardian назвала шоком для Украины приостановку помощи США по линии USAID

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«Украина переживает шок» после того, как целый ряд проектов были прерваны «в одночасье» из-за решения президента США Дональда Трампа немедленно приостановить все программы американской внешней помощи, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что от новой администрации США ждали реформы Агентства по международному развитию (USAID), однако по более важным программам ожидалось введение периода сворачивания.

«Очевидно, что новая администрация хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое», — заявил источник издания, знакомый с обсуждениями судьбы программ на Украине.

Исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг назвал случившееся с программами помощи «худшим сценарием».

25 января государственный секретарь США Марко Рубио в соответствии с указом Дональда Трампа выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней.

Среди замороженных проектов Агентства США по международному развитию (USAID) — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей. С 24 февраля 2022 года размер помощи USAID превысил $30 млрд.

The Washington Post писала, что США приостановили военную помощь Украине, а также прямую двустороннюю экономическую поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена, а ограничения касаются только гуманитарных программ.