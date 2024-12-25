Лавров заявил об отсутствии иллюзий по Украине в связи с победой Трампа

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

У России нет иллюзий относительно перемен в украинском конфликте в связи с будущим приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Иллюзий мы никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса», — сказал он.

По словам министра, «все связывают какие-то перемены с приходом администрации Дональда Трампа», но разрешить конфликт можно только в контексте договоренностей, которые учитывали бы интересы России и, «конечно, законные интересы всех других стран».

Тема возможного возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом активизировалась после победы на выборах президента США Трампа, который обещал в кратчайшие сроки разрешить конфликт. Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время».