Pais узнала о планах Испании передать Украине от четырех до шести Leopard

Число машин будет зависеть от состояния 53 танков, которые хранились в запасе около десяти лет. Власти Испании готовятся к ремонту — он займет 2,5 месяца, в течение которых украинских военных будут обучать использованию Leopard

Танк Leopard 2A4 (Фото: David Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Испания планирует передать Украине от четырех до шести Leopard 2A4, сообщили источники Pais.

Окончательное число машин будет зависеть от состояния 53 танков, которые находились в запасе около десяти лет. Минобороны Испании ведет переговоры с военной промышленностью о срочном восстановлении машин. Предполагаемый срок ремонта испанских Leopard составляет два c половиной месяца, столько же времени займет обучение украинских военных.

Подготовка будет проводиться в Национальном учебном центре Сан-Грегорио в Сарагосе, где есть тренажеры, имитирующие работу Leopard. Украинская и испанская стороны хотят как можно быстрее начать обучение как минимум десяти танковых экипажей и технического персонала.

Минобороны королевства могло бы также поставить Киеву комплект запасных частей для Leopard, а вот с боеприпасами для танков могут возникнуть трудности: Испания не производит 120-миллиметровые снаряды, поэтому их пришлось бы изымать из запасов армии страны.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес говорила, что танки поставят Украине весной. Время, которое нужно для ремонта машин, потратят на обучение украинских военных.

По словам источников RTVE, у Испании есть 347 танков Leopard, из них 108 — модели 2A4 (закуплены у Германии в 1990-х годах), а 239 — 2E, испанская версия, одна из самых современных. 219 машин — это боевые танки, остальные — учебные, рассказали собеседники канала.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что передать Киеву танки согласились 12 стран (США, Великобритания, Германия, Польша, Канада и другие). В первую волну поставок Киев получит 120–140 танков, уточнил Кулеба. Минобороны Украины планирует начать применять Leopard, британские Challenger 2 и американские Abrams уже этой весной.

Россия критикует поставки вооружений на Украину, в том числе отправку ей танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус».