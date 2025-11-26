С Трампа сняли «историческое» обвинение о вмешательстве в выборы

Суд закрыл историческое дело против Трампа, считавшееся наиболее вероятным для судебного разбирательства, о давлении на штат Джорджия для отмены победы Байдена в 2020 году

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / Reuters)

Прокуратура штата Джорджия прекратила дело против президента Дональда Трампа и других лиц о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, передает CNN.

«Учитывая сложность рассматриваемых правовых вопросов — от конституционных вопросов и пункта о верховенстве до иммунитета, юрисдикции, подсудности, проблем с безотлагательным судебным разбирательством и доступа к федеральным документам — и даже предполагая, что каждый из этих вопросов будет решен в пользу штата, передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы настоящим подвигом», — написал прокурор по этому делу Питер Скандалакис.

Прокурор допустил, что можно было бы отделить дело Трампа от других фигурантов и рассмотреть сперва обвинения против них, пока не завершится второй президентский срок республиканца. Однако, по его мнению, «это было бы нелогично, неоправданно обременительно и дорого для штата и для округа Фултон».

Обвинения против Трампа были выдвинуты 14 августа 2023 года, по делу также проходят 18 человек. CNN называет это дело историческим, поскольку считалось наиболее вероятным для судебного разбирательства, ведь его вела прокуратура штата, а не федеральные обвинители, позицию которых можно было смягчить.

Тогда же Трамп на 20 минут оказался в тюрьме Атланты, полицейские сделали снимок политика при аресте (магшот) и отпустили.

Расследование началось после опубликования телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером в январе 2021 года, чтобы тот помог «найти» голоса, необходимые ему для победы в Джорджии на президентских выборах и оспаривания итогов голосования.

Раффенспергер — республиканец. Он неоднократно заявлял, что больше голосов в штате на выборах президента получил Джо Байден. «Господин президент, проблема в том, что имеющиеся у вас данные неверны», — убеждал он Трампа.

Трамп обвинения отвергал. «Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают», — сказал он.

Минюст США снял свои претензии к Трампу вскоре после его победы на президентских выборах в 2024 году. Решение принято, чтобы «соблюсти давнюю политику ведомства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», объяснял NBC.