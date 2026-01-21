Три объяснения, почему Трамп предлагает купить Гренландию. Инфографика

На форуме в Давосе президент США заявил, что готовит предложение о покупке Гренландии. Три объяснения, почему эта территория может быть интересна и перспективна, — в инфографике РБК

Фото: Ian Schofield / Shutterstock

Соединенные Штаты стремятся к немедленному началу переговоров о приобретении Гренландии, заявил президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Только США могут защитить эту огромную территорию, этот гигантский кусок льда, освоить ее, улучшить и сделать так, чтобы она была полезна и безопасна для Европы и полезна для нас», — пояснил он.

Трамп вернулся к идее получить Гренландию в начале года. Почему эта территория может быть интересна и перспективна для США — в материале РБК.

Гренландия играет важную роль в глобальной гонке за критически важными ископаемыми

По оценке Геологической службы США, Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных элементов.

Недра острова также богаты нефтью, ураном, золотом и медью — ресурсами, ключевыми для высоких технологий и оборонного сектора. Однако добыча полезных ископаемых на более чем тысяче разведанных месторождений практически не ведется: лишь 20% территории свободно ото льда.

Развитие добычи на острове могло бы ослабить монополию Китая на редкоземельные металлы. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в январе 2024 года предположил, что именно природные ресурсы находятся в фокусе внимания администрации президента.

Хотя изменение климата может открыть доступ к ресурсам, некоторые эксперты сомневаются в рациональности их освоения. «С таким же успехом можно добывать полезные ископаемые на Луне», — заявил CNN старший научный сотрудник Арктического института в Вашингтоне Мальте Хамперт.

Таяние льдов открывает новые возможности для судоходства в Арктике

В высоких широтах формируются два ключевых транспортных коридора, перспективы которых растут вместе с таянием льдов:

Северный морской путь, пролегающий вдоль береговой линии России, активно развивается при партнерстве России и Китая.

Северо-Западный проход пролегает вблизи Гренландии и Северной Америки, вызывая особое внимание США.

Эти маршруты — прямая альтернатива длинному пути через Суэцкий канал. Они короче на тысячи миль: путь из Азии в Европу может сократиться с 22 до 10 дней, а расходы на перевозки — на 50%.



Таяние льда также открывает новые маршруты через центральную часть Арктики, включая транзит вблизи Северного полюса, который будет идти в международных водах. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), судно полярного класса сможет пройти здесь уже к 2059 году. Агентство также прогнозирует, что в ближайшие десятилетия могут стать доступными десятки маршрутов — как для специализированных судов ледового класса, так и для обычных коммерческих судов.

Трамп назвал Гренландию «жизненно необходимой» для обеспечения безопасности США

Остров находится между Северной Америкой и Европой. Такое расположение Гренландии имеет решающее значение для американской системы противоракетной обороны, там находится военная база США Питуффик. К Гренландии также прилегает часть так называемого Гренландско-Исландско-Великобританского коридора (GIUK), где НАТО отслеживает передвижения российских военно-морских сил в Северной Атлантике.