 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Три объяснения, почему Трамп предлагает купить Гренландию. Инфографика

Трамп призвал немедленно начать переговоры о покупке Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Сюжет
Инфографика РБК
На форуме в Давосе президент США заявил, что готовит предложение о покупке Гренландии. Три объяснения, почему эта территория может быть интересна и перспективна, — в инфографике РБК
Фото: Ian Schofield / Shutterstock
Фото: Ian Schofield / Shutterstock

Соединенные Штаты стремятся к немедленному началу переговоров о приобретении Гренландии, заявил президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Только США могут защитить эту огромную территорию, этот гигантский кусок льда, освоить ее, улучшить и сделать так, чтобы она была полезна и безопасна для Европы и полезна для нас», — пояснил он.

Трамп вернулся к идее получить Гренландию в начале года. Почему эта территория может быть интересна и перспективна для США — в материале РБК.

Гренландия играет важную роль в глобальной гонке за критически важными ископаемыми

По оценке Геологической службы США, Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных элементов.

Недра острова также богаты нефтью, ураном, золотом и медью — ресурсами, ключевыми для высоких технологий и оборонного сектора. Однако добыча полезных ископаемых на более чем тысяче разведанных месторождений практически не ведется: лишь 20% территории свободно ото льда.

Развитие добычи на острове могло бы ослабить монополию Китая на редкоземельные металлы. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в январе 2024 года предположил, что именно природные ресурсы находятся в фокусе внимания администрации президента.

Хотя изменение климата может открыть доступ к ресурсам, некоторые эксперты сомневаются в рациональности их освоения. «С таким же успехом можно добывать полезные ископаемые на Луне», — заявил CNN старший научный сотрудник Арктического института в Вашингтоне Мальте Хамперт.

Таяние льдов открывает новые возможности для судоходства в Арктике

В высоких широтах формируются два ключевых транспортных коридора, перспективы которых растут вместе с таянием льдов:

  • Северный морской путь, пролегающий вдоль береговой линии России, активно развивается при партнерстве России и Китая.
  • Северо-Западный проход пролегает вблизи Гренландии и Северной Америки, вызывая особое внимание США.

Эти маршруты — прямая альтернатива длинному пути через Суэцкий канал. Они короче на тысячи миль: путь из Азии в Европу может сократиться с 22 до 10 дней, а расходы на перевозки — на 50%.

Таяние льда также открывает новые маршруты через центральную часть Арктики, включая транзит вблизи Северного полюса, который будет идти в международных водах. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), судно полярного класса сможет пройти здесь уже к 2059 году. Агентство также прогнозирует, что в ближайшие десятилетия могут стать доступными десятки маршрутов — как для специализированных судов ледового класса, так и для обычных коммерческих судов.

Трамп назвал Гренландию «жизненно необходимой» для обеспечения безопасности США

Остров находится между Северной Америкой и Европой. Такое расположение Гренландии имеет решающее значение для американской системы противоракетной обороны, там находится военная база США Питуффик. К Гренландии также прилегает часть так называемого Гренландско-Исландско-Великобританского коридора (GIUK), где НАТО отслеживает передвижения российских военно-морских сил в Северной Атлантике.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова, Мария Лозовая Мария Лозовая
При участии
Герман Костринский
Гренландия США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о риске согласия ЕС на передачу Гренландии в угоду США
Политика
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега Общество, 19:05
Axios узнал, когда Трамп и Зеленский встретятся в Давосе Политика, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет Экономика, 18:55
МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя Спорт, 18:55
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:46
Почему авторынок России замер в начале 2026-го. ВидеоПодписка на РБК, 18:45 
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА Спорт, 18:44
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде Политика, 18:44
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке» Политика, 18:41
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой Спорт, 18:40
Трамп в Давосе заявил о работе над регулированием крипторынка Крипто, 18:37
Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС Экономика, 18:36
Патрушев назвал регулирование цен на продукты «опасной историей» Экономика, 18:29