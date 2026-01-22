 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

The Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе верхом

Сюжет
Претензии США на Гренландию
На новой обложке журнала изображен Трамп верхом на белом медведе. The Economist подписал пост словами о кризисе в Гренландии и добавил, что «НАТО больше нет»
Фото: TheEconomist / X
Фото: TheEconomist / X

Британский журнал The Economist опубликовал свою новую обложку с изображением американского президента Дональда Трампа на белом медведе и подписью «НАТО больше нет». Такой пост размещен на странице журнала в X.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они останутся одни, а НАТО больше нет», — сказано в посте.

Daily Mail узнал об идее Трампа выплатить по $1 млн жителям Гренландии
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Накануне вечером Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он также сказал, что США не будут использовать военную силу для того, чтобы получить контроль над Гренландией. В интервью CNBC президент ранее рассказал о наличии «концепции сделки» по Гренландии. Он утверждал, что это соглашение будет действовать «вечно».

Ранее, 17 января, вице-президент Национального собрания Франции и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте стала инициатором резолюции, которая призывает к выходу Франции из НАТО из-за разногласий с США. Одной из причин, по ее словам, стали угрозы США аннексировать Гренландию.

Выход из НАТО также рассматривают и сами США. В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил соответствующий законопроект. Трамп сам не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

В августе 2025 года руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что политика, которую проводят действующие американские власти, может привести к возможному распаду НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Прямой эфир
