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Выборы президента США ,  
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Фотограф рассказал о первых минутах после покушения на Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Фотожурналист агентства Associated Press (AP) Эван Вуччи, присутствовавший на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа, рассказал, что происходило после покушения на политика.

По словам фотографа, он стоял «прямо перед сценой», на которой выступал Трамп, когда услышал несколько выстрелов и увидел, как агенты Секретной службы США бегут к бывшему президенту. После этого Вуччи приблизился к сцене, чтобы сделать снимок, и заметил, что на место прибыла группа спецназа Секретной службы.

Затем агенты подняли экс-президента. «Когда он спускался по пандусу, он начал размахивать кулаками, обращаясь к толпе. И я заметил, что у него по лицу текла кровь, как вы можете видеть на фотографиях», — рассказал журналист.

Вуччи добавил, что после сотрудники спецслужбы отвели Трампа к автомобилю. Когда экс-президент садился в машину, он снова начал трясти кулаками, отметил фотограф.

«Я не уверен, сколько времени это длилось от начала до конца, но вы знаете, в моем представлении все произошло очень быстро. В тот момент, когда я услышал выстрелы, я понял, что это момент в американской истории, который должен быть задокументирован», — рассказал фотожурналист.

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Дональд Трамп

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один убит.

Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), это был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.

Стрельба велась с крыши постройки, стоящей в 120–150 м от сцены, на которой выступал Трамп, всего было сделано восемь выстрелов. На месте нападения нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

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Associated Press Дональд Трамп покушение США Пенсильвания
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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