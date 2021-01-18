Конгресс США начал расследование «провалов» разведки при штурме Капитолия

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса запросили данные о том, что было известно разведке до и после штурма. Также они намерены выяснить, сыграло ли роль в нападении какое-либо иностранное государство

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Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам у здания Капитолия 6 января. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В письме главы комитетов назвали три основных направления своего расследования. В первую очередь они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль иностранные государства.

Также в письме запрашивается информация о том, участвовали ли в беспорядках лица, у которых есть или раньше был доступ к секретной информации. Третий аспект расследования — какие действия правительство предприняло в ответ на нападение.

Для проведения расследования подписанты попросили предоставить документы и запросили брифинги у ФБР, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и директора национальной разведки.