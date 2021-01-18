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Конгресс США начал расследование «провалов» разведки при штурме Капитолия

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса запросили данные о том, что было известно разведке до и после штурма. Также они намерены выяснить, сыграло ли роль в нападении какое-либо иностранное государство
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам у здания Капитолия 6 января. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В письме главы комитетов назвали три основных направления своего расследования. В первую очередь они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль иностранные государства.

Также в письме запрашивается информация о том, участвовали ли в беспорядках лица, у которых есть или раньше был доступ к секретной информации. Третий аспект расследования — какие действия правительство предприняло в ответ на нападение.

Для проведения расследования подписанты попросили предоставить документы и запросили брифинги у ФБР, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и директора национальной разведки.

ФБР проверит финансирование участников атаки на Капитолий из-за границы
Политика
Фото:Leah Millis / Reuters

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия 6 января, когда члены Конгресса собрались для утверждения результатов президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки, участники акции ворвались в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский. Власти США завели более 100 дел против участников штурма.

Как заявил избранный президент США Джо Байден, штурм Капитолия и беспорядки в Вашингтоне были спланированы политическими экстремистами, которых подстрекал Трамп. В связи с этим палата представителей конгресса объявила действующему президенту импичмент. Сам Трамп осудил штурм и пообещал, что те, кто нарушил закон, заплатят за это.

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Ранее в ФБР сообщили, что начали изучать источники финансирования экстремистов, которые организовали атаку на Капитолий. ФБР заинтересовали возможные перечисления средств участникам штурма из-за рубежа, в частности из-за перечисления $500 тыс. в биткоинах ультраправым активистам, который сделал гражданин Франции.

Автор
Анастасия Батманова
США Капитолий разведка
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