Как прошел военный парад в честь 250-летия армии США. Видео
В Вашингтоне прошел военный парад, посвященный 250-й годовщине американской армии. Его посетил президент страны Дональд Трамп, празднование совпало с его днем рождения. 14 июня американскому президенту исполнилось 79 лет.
В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники, включая боевые вертолеты и танки Abrams.
«Враги Америки раз за разом убеждались: если вы угрожаете американскому народу, наши солдаты придут за вами. Армия сохраняет нашу свободу, вы делаете нас сильными, и сегодня вечером вы заставили всех американцев гордиться вами», — заявил Трамп, выступая перед участниками парада, передает CNN.
Датой основания американской армии считается 14 июня 1775 года. Регулярные войска были сформированы по решению Второго континентального конгресса для ведения войны за независимость.
Associated Press отмечает, что это редкое событие для США, где традиционные парады с маршем войск и военной техникой, как правило, не проводятся. Критики сочли военную демонстрацию «расточительством», особенно на фоне стремления американского президента сократить расходы федерального правительства, пишет Reuters. По оценкам агентства, для организации военного парада в Вашингтоне потребовалось от $25 млн до $45 млн.
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