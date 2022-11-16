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Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в США в 2024 году
Его представители подали заявку на участие в выборах в Федеральную избирательную комиссию. Действующий президент Джо Байден говорил, что уверен в своей победе над Трампом в выборах, однако еще не объявлял о своем участии
Фото: Joe Raedle / Staff / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Staff / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах американского лидера в 2024 году, передает CNN.

«Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде перед своими сторонниками.

Кроме того, представители Трампа подали документы для участия в выборах в Федеральную избирательную комиссию.

Неделей ранее экс-президент анонсировал «большое заявление». До этого Reuters и The Washington Post (WP) сообщали, что Трамп рассчитывает в ближайшее время объявить о начале своей предвыборной кампании. «Я думаю, что как мотылек летит на огонь, так и Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Объявив о начале кампании перед Днем благодарения (25 ноября. — РБК), он получит большое преимущество», — говорил один из источников агентства.

В то же время некоторые союзники политика призывали его отложить объявление о выдвижении на пост президента из-за результатов промежуточных выборов в конгресс до 6 декабря, писала WP. В этот день состоится второй тур выборов в сенат в Джорджии: поддержанный Трампом кандидат Гершель Уокер уступил демократу Рафаэлю Уорноку, однако ни один из них не набрал 50%.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему президенту Джо Байдену. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента о пересмотре итогов голосования.

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Байден в начале октября заявил, что уверен в том, что на выборах президента в 2024-м он вновь победит Трампа. При этом действующий глава государства пока не принял решение об участии в выборах, однако заверил, что определится с этим после выборов в конгресс.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп президентские выборы США
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