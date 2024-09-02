Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело

Против шестого генерала Минобороны завели дело — Муминджанова заподозрили в получении взятки на ₽20 млн при поставках обмундирования в зону военной операции и другие цели

Валерий Муминджанов (Фото: Минобороны России)

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела. Против него возбудили дело по статье ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), сообщил Следственный комитет.

Дело возбуждено после его работы на предыдущей должности — руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. По версии следствия, на этой должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб.

«За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — сообщил Следственный комитет.

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется». Генерал-майора задержали.

Муминджанову 55 лет, он родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора он получил девять лет назад, в 2015 году. В разные годы своей военной карьеры Муминджанов обучался в Горьковском высшем военном училище тыла имени Баграмяна и Военную академию Генштаба. С 1996 по 1997 год он был начальником вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии в Воронеже, после чего год занимал аналогичную должность в 10-й танковой дивизии в Богучаре, а после — еще три года в той же 20-й армии в Воронеже. В 2001-2003 годах Муминджанов был начштаба тыла 20-й армии, а в 2014 году занял должность зам. начальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России по ресурсному обеспечению, писал «Хронос» со ссылкой на энциклопедию «Воронежская губерния».

Серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях началась этой весной. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. Его заподозрили в получении взятки на более чем 1,1 млрд руб.

Затем обвинения выдвинули против: