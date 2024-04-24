Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Заместитель министра обороны Тимур Иванов арестован до июня 2024 года, принял решение Басманный суд. Его задержали накануне, 23 апреля, по делу о получении взятки в особо крупном размере

Тимур Иванов (Фото: пресс-служба Басманного районного суда )

Басманный суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова. Его арестовали на два месяца, до 23 июня. Иванову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие полагает, что Иванов вступил «в преступный сговор с третьими лицами». Там считают, что он «объединился с ними для совершения организованной группой преступления»: «получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Иванова задержали накануне вечером, 23 апреля. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Замминистра был задержан сотрудниками ФСБ, которые доставили его следователям центрального аппарата СК, выяснил «Коммерсантъ». Материалы дела против Иванова основываются на показаниях свидетелей и итогах оперативных мероприятий, он долгое время находился в оперативной разработке, рассказал источник ТАСС. По его сведениям, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Вместе с замминистра были задержаны несколько человек, которых считают причастными к передаче денег по «сложной цепочке посредников», рассказывал источник «Известий». По словам другого источника газеты, в вечер, когда задержали Иванова, начались обыски на объектах недвижимости, принадлежащих его семье.

Президент Владимир Путин заранее знал о задержании Иванова, рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков, в известность был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу. При этом в день задержания замминистра присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу.

Иванов родился в Москве в 1975 году, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. В 1997–2012 годах Иванов работал в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго.

В 2008–2012 годах он был советником министра энергетики России, когда эту должность занимал Сергей Шматко. В 2012-м он стал заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова, регион тогда возглавлял Сергей Шойгу. В структуры Минобороны он перешел в 2013-м, возглавив «Оборонстрой» и Главное управление обустройства войск. В 2016-м указом президента он стал замминистра обороны. Тогда Иванов «сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось Владимиру Путину», уточняли источники «Коммерсанта».

Иванов на должности замминистра занимался организацией управления имуществом, планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по гособоронзаказу, вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд Минобороны. Среди прочего он курировал стройку космодрома Восточный.

Семья Иванова по результатам первого года работы в Минобороны оказалась самой богатой среди сотрудников оборонного ведомства. В 2016 году вместе с супругой он заработал 69,7 млн руб., следовало из декларации. При этом 55,5 млн руб. заработала его жена Светлана, а доход замминистра составил 14,2 млн руб.

В 2019-м Forbes включил его в рейтинг богатейших силовиков страны. Доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб. Сведения о доходах заместителей главы Минобороны, относящиеся к 2020 году и позже, не раскрывались из-за закона о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Иванову присвоено звание Героя ЛНР (2022), он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет звание заслуженного строителя России. В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, он попал под санкции США и Евросоюза.