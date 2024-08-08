«Ъ» узнал суть обвинения против генерала Булгакова

Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. СК считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн руб. с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова. Экс-замминистра вину не признал

Обвинение, предъявленное бывшему замминистра обороны по тылу Дмитрию Булгакову, связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, пишет «Комменсант» со ссылкой на адвокатов экс-чиновника.

Информацию об этом подтверждает и ТАСС. «Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует», — рассказал собеседник агентства.

Заключение этих контрактов должно было привести к более экономичному расходу электричества, отмечает газета. В Следственном комитете считают, что к выполнению договора примерно на 250 млн руб. Булгаков привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости. Субподрядчику в результате необоснованно перечислили аванс почти в 50 млн руб. Булгаков отрицает причастность к заключению этого соглашения и указывает, что оно было подписано спустя два года после его ухода с военной службы, отмечает «Коммерсант».

Следствие полагает, что после ухода из Минобороны в 2022 году Булгаков воспользовался своими «обширными связями» в военном ведомстве и подведомственных ему организациях, пишет газета. По ее данным, Булгаков узнал, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова планирует заключить указанный госконтракт и организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб».

Тогда же, в конце декабря 2023 года с компанией был заключен договор на составление техзадания. Следствие установило, что с момента его подписания и до 13 мая 2024 года были подготовлены документы о выполнении энергосервисных услуг по завышенной цене.

Генеральным подрядчиком, который должен был их оказать, выступило АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), заключившее в мае 2023 года соглашение с академией. По версии следствия, от ее руководства скрыли завышение стоимости, убедив его, что расчеты обоснованы, а к работам в качестве субподрядчика стоит привлечь ООО «Нева-Балт СПб».

В июне 2023 года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на выполнение работ стоимостью 250 млн руб., по которому перечислило компании аванс в размере свыше 49 млн руб. Следствие считает этот перевод необоснованным.

Гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и бывшему однокурснику Булгакова Геннадию Селезневу, как и ему самому, предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), пишет «Коммерсантъ». О том, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пишет и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Адвокаты Булгакова подтвердили газете, что их подзащитному предъявили обвинения подобного содержания. Однако бывший чиновник причастен к произошедшему только тем, что по просьбе Селезнева рекомендовал его начальнику академии генерал-лейтенанту медицинской службы Евгению Крюкову, заявили они. «А что происходило дальше, он не был в курсе», — подчеркнула защита.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО. По делу проходят и другие фигуранты, они считают обвинения неподтвержденными.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. В отставку его отправили через три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.