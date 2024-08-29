 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Военный суд арестовал бывшего замминистра обороны генерала Попова

Сюжет
Аресты генералов
Гарнизонный военный суд арестовал задержанного по делу о мошенничестве экс-замминистра обороны генерала армии в запасе Павла Попова
Павел Попов
Павел Попов (Фото: РБК)

235-й гарнизонный военный суд днем в четверг, 29 августа, рассмотрел ходатайство Следственного комитета России об аресте бывшего заместителя министра обороны генерала армии в запасе Павла Попова. Суд арестовал его до 29 октября. Решение принял судья Андрей Толкаченко.

Попов отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности. В начале заседания суд решил рассматривать ходатайство об аресте в закрытом режиме. Об этом попросил следователь, защита и сам Попов согласились с ходатайством. Его статус в деле — подозреваемый, следует из материалов дела.

Суд перевел заседание по делу генерала Попова в закрытый режим
Общество
Павел Попов

О возбуждении уголовного дела в отношении Попова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Следственный комитет сообщил в четверг днем. По данным следствия, в 2021–2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым.

Ахмедов и Шестеров были задержаны 5 августа. По версии следствия, оба причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Бывший замминистра обороны Попов, сообщил Следственный комитет, за счет парка «Патриот» организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, Попов через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка обслуживание участка.

СК задержал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова
Политика
Павел Попов

Помимо участка в Красногорске в собственности Попова и членов его семьи следователи нашли «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края». Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн руб., оценил Следственный комитет. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.

Павел Попов родился в 1957 году в Красноярске. В середине 1990-х после службы на разных армейских должностях перешел на работу в МЧС, созданное Сергеем Шойгу. С 2004 по 2008 год возглавлял Академию гражданской защиты МЧС, после чего стал заместителем Шойгу в этом министерстве. После того как Шойгу возглавил Минобороны, Попов также стал его замом.

В 2015 году указом президента Владимира Путина Попову было присвоено воинское звание генерала армии (персональное воинское звание в Вооруженных силах, ниже маршала и выше генерал-полковника).

В июне указом президента Попов был освобожден от должности заместителя министра и уволен с военной службы. Это произошло после того, как министром обороны стал Андрей Белоусов.

Павел Попов — третий заместитель министра обороны времен Шойгу, ставший фигурантом уголовного дела. В апреле этого года обвинение по делу о мошенничестве было предъявлено Тимуру Иванову, в июле в рамках уголовного дела о коррупции был задержан и арестован бывший замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков (занимал должность в 2008–2022 годах). Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Минобороны Сергей Шойгу Павел Попов Тимур Иванов Дмитрий Булгаков
Материалы по теме
Суд перевел заседание по делу генерала Попова в закрытый режим
Общество
Экс-замминистра обороны Попова привезли в суд на слушание об аресте
Политика
Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла Попова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 17:53
Карпин объяснил невызов в сборную лучшего бомбардира чемпионата ДанииСпорт, 18:13
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:08
Обмен замороженных активов россиян с нерезидентами продлится до октябряИнвестиции, 18:07
Нидерланды разрешили Украине разместить поставляемое оружие в РоссииПолитика, 18:04
Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении конфликта на УкраинеПолитика, 18:03
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за тройное убийство в ПермиОбщество, 18:00
Медики Курской области получат доплаты за помощь раненым бойцамПолитика, 17:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пыль в глаза: как лишиться шанса создать «единорога» в Кремниевой долинеPro, 17:56
Карпин вызвал только двух легионеров на матчи с Вьетнамом и ТаиландомСпорт, 17:52
Москва представила исследование климатической повестки городов БРИКСГород, 17:50
ЦБ повысил официальный курс доллара США и понизил курс евроИнвестиции, 17:47
Инвесторы вложили в TON миллионы. Что для них значит ситуация с ДуровымКрипто, 17:45
Экс-замминистра обороны Павел Попов не признал вину в мошенничествеОбщество, 17:45
СК возбудил дело по факту обстрела города Льгова в Курской областиПолитика, 17:35