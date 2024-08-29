Военный суд арестовал бывшего замминистра обороны генерала Попова

Гарнизонный военный суд арестовал задержанного по делу о мошенничестве экс-замминистра обороны генерала армии в запасе Павла Попова

Павел Попов (Фото: РБК)

235-й гарнизонный военный суд днем в четверг, 29 августа, рассмотрел ходатайство Следственного комитета России об аресте бывшего заместителя министра обороны генерала армии в запасе Павла Попова. Суд арестовал его до 29 октября. Решение принял судья Андрей Толкаченко.

Попов отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности. В начале заседания суд решил рассматривать ходатайство об аресте в закрытом режиме. Об этом попросил следователь, защита и сам Попов согласились с ходатайством. Его статус в деле — подозреваемый, следует из материалов дела.

О возбуждении уголовного дела в отношении Попова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Следственный комитет сообщил в четверг днем. По данным следствия, в 2021–2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым.

Ахмедов и Шестеров были задержаны 5 августа. По версии следствия, оба причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Бывший замминистра обороны Попов, сообщил Следственный комитет, за счет парка «Патриот» организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, Попов через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка обслуживание участка.

Помимо участка в Красногорске в собственности Попова и членов его семьи следователи нашли «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края». Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн руб., оценил Следственный комитет. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.

Павел Попов родился в 1957 году в Красноярске. В середине 1990-х после службы на разных армейских должностях перешел на работу в МЧС, созданное Сергеем Шойгу. С 2004 по 2008 год возглавлял Академию гражданской защиты МЧС, после чего стал заместителем Шойгу в этом министерстве. После того как Шойгу возглавил Минобороны, Попов также стал его замом.

В 2015 году указом президента Владимира Путина Попову было присвоено воинское звание генерала армии (персональное воинское звание в Вооруженных силах, ниже маршала и выше генерал-полковника).

В июне указом президента Попов был освобожден от должности заместителя министра и уволен с военной службы. Это произошло после того, как министром обороны стал Андрей Белоусов.

Павел Попов — третий заместитель министра обороны времен Шойгу, ставший фигурантом уголовного дела. В апреле этого года обвинение по делу о мошенничестве было предъявлено Тимуру Иванову, в июле в рамках уголовного дела о коррупции был задержан и арестован бывший замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков (занимал должность в 2008–2022 годах). Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).