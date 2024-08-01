Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках армейских несессеров

Главу «Военторга» задержали по делу о хищении при поставках в Минбороны армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб.

Руководителя АО «Военторг» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, сообщает МВД. Его имени в сообщении ведомства не приводится. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.

По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и сотрудники вместе с соучастниками в Москве, Северной Осетии — Алании, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 млн руб.

С декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии (названия организаций и имя бенефициара не приводятся). После чего злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.»

Руководителю «Военторга» и другим задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). В МВД сообщили, что провели 64 обыска дома у руководства и сотрудников Минобороны, в помещениях «Военторга» и ряда компаний, изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». Допрошено более 30 свидетелей.

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других министерств и ведомств. В 2016 году АО стало единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии.

«Военторг» упоминается в деле экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по делу «коррупционной направленности». Топ-менеждеры Грязинского пищевого комбината (ГПК), которых арестовали за растрату в особо крупном размере, заключали контракты с «Военторгом» на поставку пайков в армию.