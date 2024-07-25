 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В СК заявили о завершении следственных действий по делу генерала Попова

Глава СК заявил о завершении следственных действий по делу генерала Ивана Попова
Попова обвиняют в мошенничестве и подлоге. По данным СК, он причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на более чем 114 млн руб. Генерал не признает свою вину. Сейчас он и другой фигурант знакомятся с материалами дела
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Следственные действия по делу генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией, завершены, сообщил в интервью «Российской газете» глава СК Александр Бастрыкин.

Помимо Попова, по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев. Подследственные знакомятся с материалами, уточнил глава комитета.

«Фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии. Изделия были вывезены со склада, затем реализованы третьим лицам в другом регионе. Попову также вменяется служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию», — сообщил Бастрыкин фабулу дела.

Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста
Общество
Иван Попов

Попова взяли под стражу 17 мая. 15 июля его отпустили под домашний арест. Генерала обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Попов отрицает свою вину, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».

Моисеев сначала тоже был арестован, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Еще одним фигурантом дела был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Расследование против Цокова было прекращено.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что основным доказательством по делу бывшего командующего является перевод более 1 млн руб. с карты Цокова на карту Попова.

Ранее СК сообщал, что считает генерала причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
генерал Иван Попов Александр Бастрыкин Следственный комитет
Материалы по теме
Генерал Попов будет находиться под домашним арестом в Москве
Общество
Генерала Попова освободили из-под стражи в зале суда. Видео
Политика
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс. Политика, 01:04
В СК заявили о завершении следственных действий по делу генерала Попова Политика, 00:50
В Грузии заявили о фронте конфликта с Россией в случае победы оппозиции Политика, 00:38
Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион Политика, 00:15
Задержанный за разжигание вражды в Париже россиянин оказался поваром Политика, 00:15
Гладков сообщил о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА Политика, 00:14
Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Производитель водки «Тундра» предложил «пересмотреть» параллельный импорт Бизнес, 00:00
Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме Финансы, 00:00
Минобороны сообщило о 18 сбитых над Курской областью БПЛА Политика, 24 июл, 23:50
Полиция применила перцовый газ на акции протеста против Нетаньяху в США Политика, 24 июл, 23:24
Экс-депутат Белоусов подал жалобу в Верховный суд на лишение его мандата Политика, 24 июл, 23:09
Власти Фолклендских островов раскрыли детали крушения судна с россиянами Общество, 24 июл, 22:49
В Курской области сбили 13 украинских беспилотников Политика, 24 июл, 22:49