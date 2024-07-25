В СК заявили о завершении следственных действий по делу генерала Попова

Попова обвиняют в мошенничестве и подлоге. По данным СК, он причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на более чем 114 млн руб. Генерал не признает свою вину. Сейчас он и другой фигурант знакомятся с материалами дела

Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Следственные действия по делу генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией, завершены, сообщил в интервью «Российской газете» глава СК Александр Бастрыкин.

Помимо Попова, по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев. Подследственные знакомятся с материалами, уточнил глава комитета.

«Фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии. Изделия были вывезены со склада, затем реализованы третьим лицам в другом регионе. Попову также вменяется служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию», — сообщил Бастрыкин фабулу дела.

Попова взяли под стражу 17 мая. 15 июля его отпустили под домашний арест. Генерала обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Попов отрицает свою вину, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».

Моисеев сначала тоже был арестован, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Еще одним фигурантом дела был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Расследование против Цокова было прекращено.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что основным доказательством по делу бывшего командующего является перевод более 1 млн руб. с карты Цокова на карту Попова.

Ранее СК сообщал, что считает генерала причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб.