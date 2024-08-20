Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле

Попова обвиняют в причастности к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Генерал отрицал свою вину. По словам адвоката, фальшивость подписи выявила экспертиза

Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Подпись в документах, на основании которых против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова завели дело о мошенничество и служебном подлоге, была подделана, заявил ТАСС адвокат военного Сергей Буйновский.

«Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись и он не должен был там вообще расписываться», — сказал он.

Юрист отметил, что это говорит в пользу невиновности генерала, обвинение строится «не на прямых, но на косвенных доказательствах».

ТАСС со ссылкой на материалы дела пишет, что СК ходатайствовал об ограничении времени ознакомления Попова и его юриста с материалами 21 августа. По словам Буйновского, его подзащитный ознакомился с материалами, но просил дать ему возможность проанализировать информацию с участием адвоката.

Попова взяли под стражу 17 мая, два месяца спустя его отпустили под домашний арест. СК сообщал, что считает генерала причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Свою вину по делу военный отрицает, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».

Еще одним фигурантом дела экс-командующего был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Расследование против Цокова было прекращено.

Сейчас помимо Попова по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев. Он сначала тоже был арестован, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что основным доказательством по делу бывшего командующего является перевод более 1 млн руб. с карты Цокова на карту Попова.