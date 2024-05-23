Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода
Арестованный этим утром замначальника Главного управления связи и заместитель главы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин подозревается в получении взятки в размере 36 млн руб. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого предприятия Елены Гришиной, рассказали в СК России.
По данным следствия, взятка была дана «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.
Материал дополняется.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования