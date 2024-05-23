Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода

Вадим Шамарин (Фото: Минобороны России)

Арестованный этим утром замначальника Главного управления связи и заместитель главы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин подозревается в получении взятки в размере 36 млн руб. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого предприятия Елены Гришиной, рассказали в СК России.

По данным следствия, взятка была дана «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

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