 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода

СК: замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Минобороны России)

Арестованный этим утром замначальника Главного управления связи и заместитель главы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин подозревается в получении взятки в размере 36 млн руб. от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого предприятия Елены Гришиной, рассказали в СК России.

По данным следствия, взятка была дана «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
В Истре задержали организатора сгоревшего нелегального хостела Общество, 16:38
Надаль сыграет со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» Спорт, 16:32
Половина российских студентов-айтишников бросили учебу в вузе Технологии и медиа, 16:32
СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест Политика, 16:31
Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus Политика, 16:29
Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода Политика, 16:28
Потанин предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей Бизнес, 16:22
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Суд приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену Общество, 16:16
Генпрокурор заявил о недостаточно объективной системе учета иностранцев Политика, 16:07
Помощник президента назвал главного гостя на ПМЭФ Политика, 16:06
ЗАЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП Политика, 15:58
Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского Политика, 15:57
Адвокат сообщил о завершении перехода «Макфы» под контроль государства Бизнес, 15:54
Примите вызов: какие проблемы решают промышленные компании Тренды, 15:51