ТАСС сообщил об аресте экс-командира 58-й армии Ивана Попова

Иван Попов (Фото: Минобороны России)

Бывший командир 58-й армии Иван Попов задержан и арестован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Агентство сообщает, что дело Попова об аресте рассмотрели в 235-м Гарнизонном военном суде.

В июле 2023 года он заявил о «сложной ситуации со старшим начальством», рассказывал Иван Попово в аудиообращении к своих подчиненным и военным. Обращение командующего публиковал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

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