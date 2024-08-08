«Ъ» узнал детали дела о хищениях в парке «Патриот»

Директора парка и его сообщника из Минобороны подозревают в хищениях за счет несовершенных поставок и невыполненных работ. Об их задержании стало известно 5 августа, дело заведено по статье о мошенничестве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Фигурантов дела о хищениях в подмосковном парке «Патриот» — директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова — подозревают в хищении 30 млн руб. бюджетных средств, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Ахмедов и Шестеров и неустановленные лица совершали хищения средств, которые были выделены на поставку в парк «Патриот» «материальных ценностей» и выполнение работ по техническому обслуживанию объектов. По документам эти поставки и работы были совершены и приняты «в полном объеме». Полученные за них из бюджета деньги члены организованной группы похитили, полагает следствие.

Период совершения хищений — осень 2022-го — июль 2024-го.

«Ъ» пишет, что Ахмедов и Шестеров признали свою вину, они сотрудничали со следствием.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет, а также к адвокату Ахмедова Игорю Павловскому.

Ахмедова задержали 5 августа. В тот же день стало известно о задержании генерала Шестерова. СК сообщил, что против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Она предполагает до десяти лет лишения свободы. В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал, что это было связано с делом о хищении 40 млн руб.

Директора парка арестовали до 21 сентября, он обжаловал меру пресечения, генерала отправили под домашний арест на тот же срок, так как у него есть проблемы со здоровьем. На активы обоих подозреваемых наложен обеспечительный арест.