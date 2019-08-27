Разгон Рады, Чернобыль, шаурма: 100 дней Зеленского в фотографиях

31 мая, 12-й день. Зеленский (слева) и глава его администрации Андрей Богдан (справа) в спортзале в здании администрации президента на Банковой улице.
Под фото в своем Instagram президент написал: «На Банковой. Хоть гантели не украли». До этого появилось сообщение о пропаже из администрации серверов с секретной информацией. В пресс-службе бывшего президента Украины Петра Порошенко заявили, что секретные данные там не хранились, а технику вернули арендодателю
27 мая, 8-й день. Зеленский (слева) побывал на передовой в Донбассе.
Он осмотрел позиции в Луганской области и заявил о необходимости улучшить условия для военнослужащих
21 июля, 63-й день. Владимир Зеленский (в центре) с женой Еленой проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду.
Через несколько дней ЦИК Украины подведет итоги кампании. Партия Зеленского «Слуга народа» получит в парламенте большинство и впервые в истории Украины получит возможность сформировать будущее правительство, не прибегая к коалиции с другими политическими силами
18 июня, 30-й день. Встреча Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.
Они обсудили санкции в отношении России и проект газопровода «Северный поток-2» (Зеленский по итогам переговоров заявил, что позиции Киева и Берлина по этому вопросу противоположны).
Во время официальной церемонии Меркель стало плохо, она начала сильно дрожать. Канцлер позже заявила, что ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды. Зеленский в свою очередь прокомментировал инцидент так: «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности»
13 июля, 55-й день. Владимир Зеленский (в центре) посетил Одессу с рабочим визитом и искупался с море вместе с подчиненными (справа — глава администрации президента Андрей Богдан).
В Одессе он посетил морской порт и объявил об открытом конкурсе для выбора нового главы области
10 июля, 52-й день. Владимир Зеленский (в центре) принял участие в церемонии передачи Украине новой защитной арки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС.
В тот же день Зеленский подписал указ о создании зеленого коридора для туристов в зоне отчуждения, который подразумевает снятие ряда запретов на этой территории. «Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», — заявил он
29 мая, 10-й день. Зеленский в Facebook призвал политиков есть шаурму: «Помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно».
До этого он, поздравляя жителей Киева с Днем города, среди того, что «делает Киев Киевом», назвал запах шаурмы у метро, это вызвало неоднозначную реакцию общества
8 августа, 81-й день. Встреча Владимира Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем I в Стамбуле.
В ходе встречи Зеленский заявил о планах защищать независимость церкви. В начале этого года Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской православной церкви