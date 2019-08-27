Разгон Рады, Чернобыль, шаурма: 100 дней Зеленского в фотографиях

31 мая, 12-й день. Зеленский (слева) и глава его администрации Андрей Богдан (справа) в спортзале в здании администрации президента на Банковой улице.

Под фото в своем Instagram президент написал: «На Банковой. Хоть гантели не украли». До этого появилось сообщение о пропаже из администрации серверов с секретной информацией. В пресс-службе бывшего президента Украины Петра Порошенко заявили, что секретные данные там не хранились, а технику вернули арендодателю