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Зеленский впервые выехал на фронт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Луганскую область, где осмотрел позиции. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский съездил в станицу Луганская и населенный пункт Счастье. Он поговорил с военнослужащими о быте, качестве питания, обеспечении техникой и жильем. После осмотра новый президент заявил, что все это необходимо улучшить.

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Отмечается, что глава государства побывал на передовой на посту наблюдения и в блиндажах. «Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — говорится в сообщении.

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что Донбасс и Крым являются украинскими землями, которые необходимо вернуть вместе с потерянными Киевом людьми. Он отметил, что украинская сторона готова к диалогу о прекращения войны.

Впоследствии глава администрации президента Андрей Богдан рассказал, что рассматривается проведение референдума о достижении мирных договоренностей с Россией. Однако затем Зеленский отрицательно ответил на вопрос, будут ли вестись переговоры с Москвой.

Теги: Владимир Зеленский, Луганская область, ЛНР
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