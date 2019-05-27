Зеленский впервые выехал на фронт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Луганскую область, где осмотрел позиции. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский съездил в станицу Луганская и населенный пункт Счастье. Он поговорил с военнослужащими о быте, качестве питания, обеспечении техникой и жильем. После осмотра новый президент заявил, что все это необходимо улучшить.

Отмечается, что глава государства побывал на передовой на посту наблюдения и в блиндажах. «Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — говорится в сообщении.

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что Донбасс и Крым являются украинскими землями, которые необходимо вернуть вместе с потерянными Киевом людьми. Он отметил, что украинская сторона готова к диалогу о прекращения войны.